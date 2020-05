Samla helsekomité vil forby foreldre å genteste eigne barn

innenriks

Forslaget er ein del av innstillinga frå komiteen om endringar i bioteknologilova, som skal behandlast i Stortinget 26. mai. Komiteen la tysdag fram innstillinga si.

Ein samla komité fremjar to forslag rundt tematikken kommersiell gentesting, som dei siste åra har vore i kraftig vekst.

Dei ber regjeringa kome tilbake til Stortinget med ei utgreiing av marknaden for genetisk sjølvtesting, som skal danne grunnlag for lovregulering av dette marknaden. Dei ber òg regjeringa fremje eit lovforslag som sikrar at genetisk testing av barn utanfor helsetenesta blir forbode.

I innstillinga si skriv komiteen at dei er «sterkt bekymret for muligheten til å kommersialisere og forske på biologisk materiale som er hentet inn gjennom genetiske selvtester.»

Tidlegare har både Bioteknologirådet og Forbrukarrådet teke til orde for eit nasjonalt forbod mot gentesting av barn utanfor helsetenesta, og komiteen viser til høyringsinnspela deira i innstillinga.

Regjeringa har meint at eit lovforbod ikkje er nødvendig, og at det er meir formålstenleg å auke den generelle kunnskapen i folket om kva genetiske undersøkingar har å seie. Dei meiner vidare at foreldre er i stand til å ta gode avgjerder for barna sine.

