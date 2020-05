Politiet etterlyser bil etter skotløysing i Haugesund

innenriks

– Under denne hendinga kom det tre tilfeldige bilar til. Politiet har kontroll på to av dei, men etterlyser no personen/personane som var i den tredje personbilen, opplyser Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Dei som var i denne bilen, blir bedne ta kontakt med politiet.

I 2-tida 16. mai følgde politiet etter og prøvde å stanse ein bil med vinglete køyreåtferd. Føraren av bilen stansa og fyrte av skot mot politiet. Skota trefte politibilen, men ingen vart fysisk skadde.

Politipatruljen trekte seg unna, men kom tilbake etter få minutt. Då var mannen i bilen død. Politiet konstaterte at han hadde teke sitt eige liv.

