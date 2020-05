NTNU avlyser all utveksling til hausten

innenriks

Avgjerda skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for eigne studentar på utveksling, og fordi NTNU set helsa til studentane først, heiter det i universitetets eiga grunngiving.

Fleire av institusjonane som samarbeider med NTNU, har varsla digital undervisning hausten 2020. Det gjer òg at det er vanskeleg for universitetet å føresjå korleis studietilbodet for utvekslingsstudentane vil bli – uavhengig av eventuelle endringar i UDs reiseråd.

NTNU har samtidig opna opp for å søkje om utveksling våren 2021.

