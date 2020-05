Kraftig reduserte forventningar til lønsveksten

innenriks

Aller mest pessimistisk er forventningane til økonomiekspertane, viser Noregs Banks forventningsundersøking for andre kvartal. Dei halverer anslaga sine frå første kvartal og trur no at lønnsveksten i samfunnet blir 1,5 prosent i år.

Partane i arbeidslivet melder om ein venta årslønnsvekst på 2 prosent, ned 1,2 prosentpoeng frå førre undersøking. Arbeidstakarane er litt meir optimistiske enn arbeidsgivarane, med forventningar om høvesvis 2,1 og 1,8 prosent lønnsvekst i år.

Næringslivsleiarane har svakast forventningar til utviklinga og trur lønnsveksten i eiga bedrift vil bli 1,6 prosent. Det er 1,4 prosentpoeng lågare enn anslaga i første kvartal.

Viss forventningane blir innfridde, kjem dei aller fleste av oss til å ha litt mindre å rutte med når året er omme, enn vi hadde då det starta. Deltakarane i undersøkinga melder nemleg om forventningar om ei prisstiging på mellom 2,1 og 2,5 prosent.

Den årlege reallønnsutviklinga blir rekna som differansen mellom lønnsvekst og prisstiginga målt gjennom konsumprisindeksen. Viss differansen er negativ – at lønnsveksten i prosent er lågare enn prisstiginga – tyder det at du får redusert kjøpekraft, eller reallønn.

(©NPK)