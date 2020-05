Klagestorm mot NRK Supernytt etter koronasong

innenriks

Fleire av klagarane meiner at låten er rasistisk og diskriminerande, melder Medier24.

I låten blir det sunge: «I Kina var det en mann som bodde i Wuhan. Han spiste og han sang hele dagen lang. Men det var før covid-19. Vi må stoppe smitten av covid-19. Han bodde i et hus og spiste bare boller og brus. Men så gikk han tom for brus og spiste en flaggermus».

Mange av klagene er på engelsk. Fleire seier at dei er ein del av eit norsk-kinesisk miljø som meiner låten ikkje er innanfor. Sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet seier 101 klager på ei sak er over snittet, men påpeikar at fleire av klagene liknar litt på kvarandre i ordlyden.

Redaktør Hildri Gulliksen i NRK Super seier til Medier24 at dei meiner at songen ikkje er rasistisk eller diskriminerande, men ein enkel og artig songtekst på rim laga av eit barn.

– Denne konkrete saka handlar altså om ein ung gut som framførte ein tullete korona-song han hadde laga på rim. Det er så enkelt som at «han hadde ikke mer brus, så han spiste en flaggermus». Dette var ein av mange songar som barn den siste tida har laga og sendt inn til oss. Vi trur at barn forstår konteksten, og at dette ikkje er ei vitskapleg forteljing om covid-19, men ein morosam song, seier ho.

