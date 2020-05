Hemmelege søkjarar vil bli Økokrim-sjef

innenriks

Stillinga vart ledig etter at tidlegare Økokrim-sjef Trond Eirik Schea vart utnemnd til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Søknadsfristen var i utgangspunktet sett til 27. april, men vart utvida til 12. mai.

Politiforum har fått tilsendt søkjarlista frå Politidirektoratet, men namna på dei som truleg er mest aktuelle for jobben, er unnateke offentlegheit.

– For enkelte søkjarar kan det medføre vesentlege utfordringar om det blir kjent at dei søkjer ei ny stilling. Politidirektoratet har for desse to søkjarane kome til at det finst grunnlag for å ikkje føre dei opp på den offentlege søkjarlista, skriv Frode Aarum i ein e-post til Politiforum.

