Framleis stort sannsyn for stor vårflaum

Dei næraste dagane er det venta stigande temperatur i heile landet, og snøsmeltinga vil kome i gang mange stader, melder Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Sannsynet for stor vårflaum er stort sett uendra sidan førre analyse, som kom 14. mai.

Meir snø enn på over 60 år

Hovudgrunnen til at det mest sannsynleg blir slike flaumar, er snømengdene. NVE har utrekningar som strekkjer seg bakover til 1958. På landsbasis er 2020 så langt det mest snørike året sidan då.

– Det er spesielt mykje i Nord-Noreg, men også i Trøndelag og i Sør-Noreg er det uvanleg store snømengder mange stader, seier Inger Karin Engen, hydrolog ved flaumvarslingstenesta i NVE.

Med stor vårflaum meiner NVE ein flaum på oransje nivå, altså ein som kan medføre alvorlege skadar.

Størst sannsyn i nord

Framleis er det 95 prosent sannsyn for stor vårflaum i Nord-Noreg. For fleire vassdrag i Trøndelag er sannsynet opp mot 90 prosent.

Lenger sør er det 75 prosent sannsyn for stor flaum i Gudbrandsdalslågen ved Losna – nær innløpet til Mjøsa. Det same gjeld i høgareliggjande delar av andre vassdrag på Austlandet, som Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget. Dette omfattar òg høgareliggjande område både på Vestlandet og på Agder.

Langt nede i desse elvane i Sør-Noreg er likevel sannsynet for stor vårflaum litt mindre, til dels framleis litt større enn normalt. Dette kjem av at det er lite eller ingen snø i låglandet, ifølgje NVE. I sterkt regulerte vassdrag er det i tillegg magasinering av smeltevatn, noko som fører til mindre sannsyn for stor vårflaum.

I mindre bekker og elvar

Snøsmeltinga blir venta å kome i gang gjennom helga, spesielt i område i Sør-Noreg og sørlege delar av Trøndelag. I desse områda er det derfor venta auke i vassføringa i mindre bekker og elvar. I Sør-Noreg blir det òg venta litt nedbør gjennom helga.

– Slik det ser ut no, er det førebels ikkje grunnlag for å skrive ut flaumvarsel for nokon del av landet. Dette kan likevel endre seg raskt, avhengig av vêret, og det blir oppmoda til å følgje nøye med på varsom.no, melder NVE.

Kva tid vårflaumen kjem og kor stor han blir, er heilt avhengig av korleis vêret utviklar seg vidare.

Det finst ifølgje NVE òg scenario som indikerer at vårflaumen kan nå toppen så seint som i slutten av juni og byrjinga av juli i nokre vassdrag.

