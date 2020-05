FHI-åtvaring: Kan komme ny koronabølgje til hausten

innenriks

Det blir sett på som sannsynleg at Noreg vil få lokale utbrot med covid-19 og kanskje meir generell auke i heile eller deler av landet, skriv FHI i rapporten «Risiko, prognose og respons i Norge» onsdag.

Viss Noreg lykkast med å trappe ned tiltak utan at smittespreiinga aukar utover sommaren, «kan åtferdsendringar og endringar i vêret utover hausten likevel medføre at balansen forskyvast slik at smitte igjen aukar».

«Nye bølgjer av covid-19-epidemien kan da komme samtidig med dei årlege influensaepidemiane, altså i oktober. Størrelsen på utbrota vil avhenge av kor omfattande smitteverntiltak som setjast i verk», skriv FHI.

(©NPK)