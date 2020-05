Erna Solberg: Vi ville aldri late helsedirektøren styre landet gjennom ein krisesituasjon

innenriks

Sjølv om vi trur vi er ganske like, så merkar eg særleg i denne situasjonen at vi har ein heilt annan politisk kultur. I Noreg ville det aldri vore politisk mogleg at vi sette helsedirektøren og leiaren for FHI til å styre landet vårt i denne situasjonen med såpass inngripande tiltak, uttalte statsministeren på radioprogrammet Studio Eitt på Sveriges Radio onsdag.

Solberg forklarte at politikarar i Noreg har ansvar for fleire område som står under fagfolk i Sverige. Samtidig presiserte ho at ho ikkje meiner den norske modellen er betre eller verre enn den svensken.

– Det dreier seg om den politiske kulturen, kva historia har gitt oss, seier statsministeren.

Erna Solberg seier inngangen i dei to landa til smittevern ikkje er så ulik som det har vorte meint frå mange hald, men at den norske stenginga kan ha skapt ein annan type forståing for situasjonen.

– Vi har dei same åtferdstilrådingane når det gjeld heimekontor og avstand, noterer Solberg.

Ho gjorde det klart at ho ikkje liker konkurransen mellom dei to landa om kven som har den beste tilnærminga mot koronaviruset.

– Eg synest det er veldig leitt at så mange menneske har døydd i Sverige, seier Solberg.

(©NPK)