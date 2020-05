Bru skal følgje opp Equinor tettare

innenriks

I Stortingets spørjetime onsdag fekk Bru fleire spørsmål om kva slags konsekvensar den feilslåtte satsinga i USA burde få. Dagens Næringsliv har avdekt at selskapet har tapt 200 milliardar kroner på investeringar dei siste 20 åra.

Bru viste til at departementet vil ha ei tettare oppfølging av Equinors verksemd enn tidlegare. Ho innfører eit nytt møte som skal gå djupare inn i årsrapporten før denne skal leggjast fram på eigarmøtet.

– Det blir ei endå tettare oppfølging som går på USA-verksemda og utanlandsdrifta generelt, sa Bru.

Ved å innføre eit nytt møte skal embetsverket i Olje- og energidepartementet gå gjennom tal frå årsrapporten slik at statsråden får all relevant informasjon på bordet sitt før ho møter selskapet i eigarmøtet, skriv DN.

– Enormt tillitsbrot

SVs Lars Haltbrekken meiner USA-satsinga viser ein ukultur utan sidestykke, medan MDGs Une Bastholm kalla det som har skjedd, eit enormt tillitsbrot.

Dei to partia bad Bru svare på kva slags konsekvensar saka bør få. Forsikringar frå Equinor om at det er rydda opp i gamle feil, og lovnader om meir openheit i framtida, er ikkje godt nok, meiner partia.

– Oljeministeren går langt i å antyde at alt er ordna opp når det gjeld Equinor-skandalen. Men vi snakkar om mange hundre milliardar kroner, pengar som skulle kome folk flest til gode. Eg lurer framleis på kva konsekvensar dette får for Equinor og leiinga der, sa Haltbrekken.

– Har vore kjent

Hendingane i USA ligg tilbake i tid, påpeikar Bru og meiner det er lite å gjere med saka no. Ho understrekar at ho har tillit til konsernleiinga og handteringa i styret og er glad for at Equinor har teke sjølvkritikk for ukultur og for at informasjonen har vore for dårleg.

– Dette er ei alvorleg sak, og eg skjønar at det forargar folk. Eit selskap som er delvis statleg eigt, og som har slike tap. Men eg er òg oppteken av lønsemd over tid. Equinor har ført store verdiar til Noreg, og berre i fjor fekk vi 90 milliardar i utbyte og skatt frå selskapet, seier ho til NTB.

Ho har ikkje teke stilling til kravet om at saka må granskast på Stortinget, slik Miljøpartiet Dei Grøne tek til orde for.

– Vi har visst at det har vore store tap i USA, det har ikkje vore nokon løyndom at det har vore sånn, seier ho.

