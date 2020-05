innenriks

Det skriv Nationen.

Rettsbehandlinga i Høgsterett kjem etter at Borgarting lagmannsrett i januar slo fast at to av tre vedtak om felling av ulv, som vart gitt i 2017 for å dempe konfliktnivået og auke tilliten til rovviltforvaltninga, var ugyldige.

Det var WWF som tok saka til retten, og både staten og WWF anka på punkta der dei ikkje fekk medhald.

Ifølgje Nationen er det ikkje kjent når saka skal behandlast i Høgsterett.

