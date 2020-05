Sjukehus i Bergen legg ned intensivavdeling for covid-19

innenriks

I mars vart det klargjort eit rom for såkalla kohortisolering for pasientar, og det er dette som no blir lagt ned.

– Totalt har vi hatt 37 pasientar innlagt med påvist covid-19. No er talet på pasientar vore lågt i to veker med få eller ingen på intensiven, seier administrerande direktør Kjerstin Fyllingen til Bergens Tidende.

Ho påpeikar at kohorten raskt kan rettast opp igjen, men at behovet er eit anna no enn då krisa var som verst i Noreg.

– Vi treng dei dagkirurgiske salane til planlagde operasjonar. Få pasientar med covid-19 gjer at vi no kan køyre full kapasitet på operasjonar og nesten full drift på poliklinikkane våre, seier ho.

