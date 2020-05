Raja og Hareide trakka i gang årets Sykle til jobben-aksjon

innenriks

– Med koronapandemien er sykkel og ein aktiv reiseveg viktigare enn nokosinne. Ikkje berre held du deg aktiv, men du bidreg til dugnaden og smittereduksjon, seier prosjektleiar Heidi Gromstad og legg til at bodskapen no er viktigare enn nokosinne.

Statsrådane Raja og Hareide tok saman med representantar frå byrådet i Oslo imot ein gruppe syklistar som hadde starta aksjonen med å sykle frå Lillestrøm til Rådhusplassen i Oslo.

– Viss fleire nyttar seg av sykkelen, vil vi kunne redusere smittefaren, og ikkje minst er Sykle til jobben-aksjonen både gøy og motiverande, seier Raja i ei pressemelding.

Då aksjonen tysdag vart trakka i gang for 47. gong, var det under litt andre omstende enn normalt. For mange har heimekontor, og mange er permitterte – men då oppmodar aksjonen til å bruke sykkelen når ein skal hente i barnehagen, kjøpe mat eller gjere andre ærend.

Den offentlege kommunikasjonen har redusert kapasiteten sin til halvparten av det normale – og dei attverande plassane bør vere reserverte for dei som treng dei.

– Det tyder at vi som kan bruke beina, skateboarde, sparkesykle eller sykle, bør gjere det, seier prosjektleiar Gromstad.

Sykle til jobben er ein uformell, sosial konkurranse der all aktivitet tel og gir poeng. Trass i namnet er det ikkje berre sykling som gjeld. Også klatring, yoga, frisbee og gåturar er aktivitetar som kan registrerast på nettsida til aksjonen.

For ei knapp veke sidan hadde 24.000 meldt seg på. I fjor deltok 44.000 i Sykle til jobben-aksjonen.

