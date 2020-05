Oslo universitetssjukehus publiserte personnummer og namn: – Sterkt beklageleg

innenriks

OUS vart fredag og laurdag gjort merksam på nærare 275 tilfelle av publisering av personnummer og/eller pasientnamn i den offentlege postlista til sjukehuset på nett dei siste tre åra.

Postlistene er no mellombels fjerna frå nettsidene og personane det gjeld, vil bli kontakta, opplyser Oslo universitetssjukehus på nettsidene sine.

Administrerande direktør Bjørn Atle Bjørnbeth seier han ser svært alvorleg på saka.

– Her har dei interne rutinane våre ikkje vore gode nok, og dette må vi gå gjennom nøye for å sikre at sensitive opplysningar ikkje kjem på avvegar, seier Bjørnbeth.

Avviket blir opp vidare følgt internt og er varsla til Datatilsynet.

(©NPK)