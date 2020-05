Nesten like mange klaga på politiet i fjor som året før

innenriks

– Det er for tidleg å konkludere, men vi merkar oss at det er fleire positive signal som kan tyde på at vi er på rett veg, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Dei siste fire åra har mengda klager på politiet auka frå 791 saker i 2016 til 901 saker i 2017 og 1.047 saker i 2018.

I 2018 var det ein markant auke i talet på klager knytte til pass. Politiet utvida då mellom anna bookingløysinga og opningstider i periodar. I 2019 fall talet på passrelaterte klager.

Politidirektoratet erkjenner at ikkje alle som har ei negativ oppleving, sender inn ei skriftleg klage, og det finst derfor truleg mørketal.

(©NPK)