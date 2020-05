Nedgang i norske skatteinntekter

innenriks

Til no i år er det betalt inn 304 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 22 milliardar mindre enn på same tid i fjor, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mykje av fallet kjem av at fristen for innbetaling av forskotsskatt for selskap er utsett frå 15. april til 1. september grunna koronapandemien

Lågare oljepris har òg gitt ein reduksjon i skatt frå petroleumssektoren. Samla innbetalingar av skatt på utvinning av petroleum er på 32 milliardar kroner til no i år. Dette er nærare 10 milliardar kroner mindre enn i same periode i fjor.

Personlege skattytarar har betalt inn 222 milliardar kroner til no i år. Det er ein auke på 2,8 prosent frå same periode i fjor.

(©NPK)