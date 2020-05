NVE har fått sju klager på Øyfjellet vindkraftverk

innenriks

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert klagene og meiner ingen av dei gir grunnlag for å gjere om på vedtaka. Dei er no sende til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.

Fleire av dei som klagar, ber om at gjeldande konsesjon blir trekt tilbake og meiner at vilkåra for godkjenning av detaljplan ikkje er oppfylte, står det i meldinga frå NVE.

I 2019 fekk det svensk-tyske selskapet Eolus klarsignal frå NVE til å byggje 75 vindturbinar i Vefsn – som mellom anna er området for fleire tusen rein. I konsesjonen frå 2016 står det at dei må kome fram til ein avtale med reindriftsnæringa som skal sikre flytting av rein til og frå vinterbeita. Denne avtalen er framleis ikkje på plass, skriv NRK.

I april bestemde NVE at anleggsarbeidet måtte stoppe i ein månad på grunn av vårflyttinga av rein. Men utbyggjaren, Øyfjellet Wind, klaga på vedtaket til Olje- og energidepartementet og fekk delvis medhald.

