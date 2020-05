MDG krev gransking av Equinor-saka

innenriks

– Vi meiner det skal opprettast ein granskingskommisjon for å undersøkje både eigardialogen og eigarstyringa med dåverande Statoil, med utgangspunkt i utanlandsinvesteringsdelen, seier partileiar Une Bastholm til Dagens Næringsliv.

DN avslørte for nokre veker sidan at Equinor har tapt 200 milliardar kroner i USA over ein periode på 20 år.

MDG fremja tysdag eit representantforslag (dokument 8-forslag) på Stortinget om ein granskingskommisjon.

Saka skal sendast til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som må ta stilling til korleis dei skal følgje opp kravet frå MDG. Bastholm seier at det ikkje er nok dersom dette blir ei sak i kontrollkomiteen.

– Det blir berre som å skrape rim av isfjellet. Det som kjem fram i DN-sakene, har vore så oppsiktsvekkjande og graverande. Dette er ei stor sak som krev sjølvstende, eit arbeid over tid utført av ein kompetent granskingskommisjon, seier Bastholm.

Ho meiner at det òg er nødvendig med innsyn i kva dialog Equinor har hatt med den største eigaren sin, staten.

– Når dei har tapt så mykje pengar på vegner av fellesskapen, må vi få vite kva dialog det har vore med styresmaktene slik at vi kan unngå at dette skjer i framtida.

