Lege tiltalt for å unndra over 8 millionar kroner i skatt

Til saman er dei to tiltalt for å ha unndrege over 8,5 millionar kroner i skatt. Mannen åleine skal ha unndrege nærare 8,3 millionar kroner, skriv Stavanger Aftenblad.

Begge er tiltalt for grovt skattesvik. Ingen av dei erkjenner straffskuld.

Det var Skatteetaten som melde forholdet til politiet.

Ekteparet skal ifølgje tiltalen ha late vere å gi opp lønnsinntekter frå eit legefirma som dei oppretta. Gjennom dette firmaet selde mannen sine tenester hovudsakleg til private helseføretak i Noreg.

Ifølgje tiltalen hadde mannen ei inntekt på over 18,6 millionar kroner frå 2011 til 2017. I dette tidsrommet opplyste han om inntekt berre ved eitt høve. I sjølvmeldinga for 2016 gav opp han å ha tent rundt 127.000 kroner. I realiteten skal han ha hatt ei lønnsinntekt på over 2,5 millionar berre dette året.

Saka var fastsett i Stavanger tingrett i juni, men er utsett på grunn av koronaepidemien. Det er førebels ikkje sett nokon ny dato for rettssaka.

