LO med lovforslag som nektar bedrifter å røre feriepengane til tilsette

innenriks

Ifølgje forslaget skal det opprettast ein særskild bankkonto for feriepengar som det blir gjort med skattetrekk, skriv FriFagbevegelse.

– Dette er rett og slett tragisk for dei som ventar på feriepengar for å bruke dei på ferie for seg og sine. Så har bedrifta brukt pengane på drifta i staden, og dei står på berr bakke, seier første nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO til nettstaden.

I ei undersøking svara på av 4.088 NHO-medlemsbedrifter svarar 11 prosent at dei ikkje kan overhalde feriepengeforpliktinga overfor dei tilsette, medan ytterlegare 13 prosent er usikre på om dei kan betale feriepengar til sine tilsette i juni.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner det er «grunn til å vurdere om det bør setjast i verk tiltak som sikrar at opptente feriepengar går til arbeidstakarane», heiter det i svaret hans på eit skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).

– Feriepengar er utsett løn og tilhøyrer dei tilsette. Feriegodtgjering er opptent gjennom arbeidet til arbeidstakarane, og det er naturlegvis avgjerande viktig at desse pengane faktisk blir utbetalte til arbeidstakarane, skriv han vidare i svaret.

(©NPK)