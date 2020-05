Kvar tredje bergensar vel Høgre

innenriks

Høgre går opp 8 prosentpoeng samanlikna med Bergens Tidendes førre måling i februar, og opp heile 14,8 prosentpoeng samanlikna med førre valresultat.

Gruppeleiar Harald Victor Hove roser bysbarna til statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland for det gode resultatet.

– Eg trur absolutt at det er ei melding om at bergensarane meiner regjeringa har handtert koronakrisa godt. Derfor vil eg takke Erna og Monica for jobben dei har gjort, seier han til avisa.

Samtidig påpeikar han at partiet òg har gjort det bra på tidlegare målingar hos BT.

– Så handteringa til regjeringa av korona legg seg på toppen av den gode jobben bystyregruppa vår har gjort i opposisjon, seier Hove.

Oppslutninga til partia (endring frå valet i parentes): Raudt 4,0 (-0,9), SV 10,5 (+,19), Ap 24,1 (+4,3), Sp 4,3 (-1,0) MDG 7,1 (-2,8), Venstre 3,7 (-0,1), KrF 1,8 (-1,3), FNB 3,4 (-13,3), Høgre 34,8 (+14,8), Frp 5,7 (+1,0), Pp 0,0 (-1,5) Andre 0,6.

Målinga er gjennomført av Respons Analyse mellom 11. og 15. mai på bakgrunn av 600 telefonsamtalar. Feilmargin blir ikkje gitt opp i tal, men blir vist i ein graf i BTs artikkel.

