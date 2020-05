Krona på det sterkaste nivået sitt mot dollaren sidan mars

innenriks

Årsaka er mellom anna oppgang i oljeprisen og meir optimistisk stemning i aksjemarknadene, skriv E24.

I 9-tida kosta éin amerikansk dollar 9,97 kroner. Tidleg tysdag ettermiddag var kursen den same etter at han steig til litt over ti kroner på formiddagen.

– Det er fleire ting som driv kronekursen opp i dag. Den gode stemninga i marknaden, ein stigande oljepris og at marknaden fordøyer nyheita om Noregs Banks kronekjøp bidreg til oppgangen, seier analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Krona har òg styrkt seg mot euroen. I 13.30-tida tysdag kosta éin euro 10,93 kroner.

