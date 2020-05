Kommuneoverlegar fryktar turistboom i Lofoten

innenriks

– Det kan gå bra, og det kan gå frykteleg dårleg, seier kommuneoverlege Jan Håkon Juul til Dagbladet.

Ifølgje kommuneoverlege i Flakstad kommune, Solveig Nilsen, er det ikkje uvanleg at det kjem 400.000 menneske til Lofoten om sommaren, men problemet no er at ein ikkje kan ha turistane så tett som dei har vore tidlegare.

– Det er veldig viktig at dei som kjem hit, overheld alle rettleiingar som kjem frå sentrale styresmakter: held avstand, har god handhygiene og held seg unna viss dei er sjuke, seier Nilsen.

Begge kommuneoverlegane er urolege for om helsetenesta i Lofoten vil klare å handtere ein eventuell smitteauke i turistsesongen, når innbyggjartalet i kommunane aukar drastisk.

– Viss mange blir sjuke, har vi ikkje ei helseteneste som er bemanna for mange smitta folk, seier Nilsen.

425.000 nordmenn planlegg ferie i Lofoten, ifølgje Ipsos

