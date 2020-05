innenriks

– Det er gledeleg at så mange bebuarar har vorte friske den siste tida, og at vi har klart å unngå nye smittetilfelle. No er det lite smittespreiing i samfunnet, og då blir det òg lite smittespreiing på sjukeheimane, seier etatsdirektør i Etat for sjukeheim, Anita Wøbbekind Johansen.

46 bebuarar på sjukeheim i Bergen har testa positivt på covid-19. 17 av bebuarane har vorte friske, og 29 er døde, ifølgje oversikta til kommunen.

