Inga løysing for Moria-barna

innenriks

Kommunalkomiteen på Stortinget skulle etter planen ha gitt frå seg innstillinga si 7. mai, og saka skulle vore behandla i Stortinget 12. mai.

Saka vart utsett i to veker etter ønske frå regjeringa som grunngav det med at EU-landa jobbar med ei felles løysing for flyktningane i leirane i Hellas.

Den nye fristen var sett til tysdag, men no opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til VG at løysinga ikkje kjem i dag. Grunnen er at EUs og Hellas initiativ til relokalisering av barna ikkje møter kravet til regjeringa, mellom anna om at det skal vere ei felleseuropeisk varig ordning.

– Viss ikkje det kjem ei løysing tysdag, har regjeringa halde Stortinget for narr. Dei bad oss utsetje behandlinga av saka, no har dei fått 14 dagar på seg, då må det komme noko på bordet i morgon, seier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til VG.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier at partiet jobbar hardt med å finne ei løysing for barna i Moria-leiren, og at mykje av kjernen i saka dreier seg om kven som skal gjere utvalet for kva flyktningar Noreg eventuelt skal ta imot.

Det vil bli ei avgjerande avstemming i Moria-saken i Stortinget 26. mai.

