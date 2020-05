Fritt behandlingsval blir oppheva fram til nyttår

innenriks

Tysdag blir regjeringsforslaget om mellombelse endringar i helseberedskapslova dunka igjennom i Stortinget. Bakteppet er koronasituasjonen og behovet for unntak frå gjeldande regelverk.

Sidan sjukehusa må ha beredskap for å kunne handtere mange koronasmitta pasientar, blir retten til fritt behandlingsval fjerna fram til 1. januar 2021. Med unntak av Framstegspartiet stiller alle partia seg bak dette.

I tillegg blir det gjort mellombelse endringar i mellom anna opplæringslova, i regelverket for barnevernet, utlendingslova, straffegjennomføringslova og plan- og bygningslova.

Regelendringane har fram til no vore heimla i forskrifter innunder den mykje omtala koronalova. Men sidan koronalova blir oppheva 27. mai, må Stortinget vedta dei mellombelse lovendringane for at tiltaka skal kunne vidareførast.

(©NPK)