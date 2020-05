Fleire nordmenn har speleproblem

innenriks

Nordmenn har tilsynelatande større problem med pengespel enn innbyggjarane i dei andre nordiske landa, men i ein større internasjonal samanheng er omfanget her i landet meir med måte, viser ein fersk forskingsrapport som Lotteritilsynet har bestilt.

Talet på problemspelarar har auka frå 34.000 til 55.000 sidan 2015, medan spelarar har risiko for å utvikle speleproblem – såkalla moderate risikospelarar – har auka frå 88.000 til 122.000 i same perioden. Det utgjer høvesvis 1,4 prosent av folket, mot 0,9 prosent i 2015, og 3,1 prosent, mot 2,3 prosent for fem år sidan.

Undersøkinga om penge- og dataspelproblem er gjennomført av forskarar ved Universitetet i Bergen i fjor haust. Konklusjonane byggjer på svara frå drygt 9.000 deltakarar mellom 16 og 74 år.

64 prosent har spelt

– I alt 63,6 prosent hadde delteke i pengespel dei siste tolv månadene, noko som representerte ein signifikant auke frå den førre undersøkinga gjennomført i 2015, heiter det i rapporten, som vart presentert på eit nettseminar tysdag formiddag.

Det har truleg fleire årsaker, ifølgje tilsynet, som mellom anna trekkjer fram at fleire deltek i pengespel no, auke i reklameeksponering og påverknad frå reklame, at spel er lettare tilgjengeleg over internett enn før og at fleire speler på mobil no. Det kan dessutan henge saman at pengespelbransjen har ein større samla omsetnad i dag, ifølgje Lotteritilsynet.

58,3 prosent av spelarane hadde spelt pengespel på internett, noko som har auka betydeleg sidan 2015. Dei fleste som spelte på nett brukte mobiltelefon.

Dobbelt så mange kvinner

Menn har høgare risiko enn kvinner for å utvikle speleproblem, men begge grupper ha hatt den same auken i problemomfang. Dobbelt så mange kvinner har speleproblem i dag som for fem år sidan.

Funna viste at folket hadde negative haldningar til pengespel, men dei var mindre negative til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enn til utanlandske spelselskap. Det er første gong haldninga nordmenn har til pengespel, er kartlagd.

Menn, eldre, einslege og dei utan barn i husstanden hadde meir positive haldningar enn samanliknbare grupper. Det same gjeld mellom anna folk med låg utdanning og låg inntekt, og dessutan dei som hadde delteke i dataspel og pengespel og som ikkje var problemspelarar.

Dei som deltek i pengespel, hadde høgare forbruk av alkohol og fleire av dei røykte eller brukte snus samanlikna med dei som ikkje deltok i pengespel.

(©NPK)