28 prosent av bilane er borte frå Oslo sentrum – Byrådet har starta arbeidet med å fjerne fleire

innenriks

Ei trafikkteljing og rapport frå Sweco, på oppdrag frå Bymiljøetaten i Oslo kommune, viser at 28 prosent av bilane har forsvunne frå Oslo sentrum i denne perioden, skriv VG.

Samtidig har Oslo-byrådet fjerna parkeringsplassar, stengt gater for bilkøyring og auka bom- og parkeringstakstar.

– Det er umogleg å talfeste kor mykje av biltrafikk-nedgangen som kjem av enkelttiltak. Men det er stort sannsyn for at tiltaka i Bilfritt byliv har bidrege til denne reduksjonen, seier sivilingeniør Mattias Stridh i Sweco.

Stridh, som er hovudansvarleg for rapporten, peikar spesielt på fjerninga av parkeringsplassar som eit tiltak som høgst sannsynleg har ein verknad.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) seier tiltaka for eit bilfritt byliv samla har ført til mindre biltrafikk i Oslo sentrum, men peikar òg på fleire kollektivavgangar, bygging av sykkelvegar og høgare bomtakstar som andre tiltak som har bidrege til å redusere biltrafikken.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) seier til avisa at dei langt ifrå er i mål, og at dei no skal starte arbeidet med å redusere biltrafikken ytterlegare.

