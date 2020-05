Økonomisk krise for Kode: – Vi er på randa av konkurs

innenriks

– Vi står på randa av konkurs. Covid-19 har gjort det håplaust for oss å ha dei inntektene vi skal ha. Kode har så høge eigeninntekter som no er heilt borte, at vi ser ikkje heilt korleis vi skal klare å få drifta til å gå rundt, sa direktør Petter Snare på pressekonferansen som vart halden på Troldhaugen i Bergen.

Kulturinstitusjonen, som mellom anna omfattar fire museumsbygg i Bergen, har falle utanfor krisepakkane frå regjeringa fordi dei har meir enn 50 prosent offentleg finansiering, skriv NRK.

– Viss ikkje vi får stønad no, er vi rett og slett konkurs i oktober. Då klarer vi etter kvart ikkje å betale rekningane og løningane, sa Snare.

Styreleiar Marte Mjøs Persen, som også er ordførar i Bergen, var òg til stades på pressekonferansen.

– Kode har eit stort forvaltaransvar overfor heile det internasjonale samfunnet for å ta vare på kunsten Kode har. Både komponistheimane og kunstsamlingane vi har som er av stor nasjonal og internasjonal verdi, sa Persen.

Kode har i dag 71 tilsette, og 38 er for tida permitterte, ifølgje Bergens Tidende.

