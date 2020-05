Salet av bensin og diesel stupte i april

innenriks

I alt vart det selt 482 millionar liter petroleumsprodukt i april i år, ifølgje førebelse tal frå SSB.

Salet av bilbensin gjekk ned med 26 prosent, medan salet av autodiesel gjekk ned med 18 prosent.

Snittprisen på bensin var 13,69 kroner, som er den lågaste april-prisen sidan 2016. Dieselprisen på 13,65 kroner var den lågaste i april sidan 2017.

Nedgangen i salet av bensin og diesel bidrog òg til at CO2-utsleppa frå vegtrafikk fall med 20 prosent. Hittil i år har vegtrafikken stått for 2,4 millionar tonn CO2-utslepp, som er 11 prosent mindre enn i same periode i fjor.

(©NPK)