Oljeministeren seier Equinor fortener kritikk etter USA-avsløringane

– Den siste tida har Equinors verksemd i USA fått mykje negativ merksemd. Det med rette, sa ho.

I tillegg til at det er avdekt mangelfull internkontroll og stor pengebruk i den amerikanske verksemda, peika Bru på skifergassinvesteringane som særleg dårlege. Dagens Næringsliv har avslørt at Equinor har tapt 200 milliardar kroner over 20 år i USA.

Equinor må gjere sitt ytste for å hindre at situasjonar som i USA skjer i framtida, sa Bru vidare.

Ho møtte styreleiar Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre i Equinor måndag ettermiddag. Oljeministeren sa at ho ønskte å bli direkte informert om kva som har gått gale, kva som er gjort for å rette dette opp og vegen vidare.

– Eg har vorte forsikra om at det er jobba lenge og hardt med å rette opp manglar i rutinar og internkontroll, sa ho.

Ho sa vidare at dei hadde hatt eit godt møte med ein open og god dialog.

Som eigar av 67 prosent av aksjane i Equinor har Olje- og energidepartementet eigarmøte med konsernsjefen og styreleiaren. Førre veke vart det klart at eigarmøtet i vår blir påskunda på grunn av avsløringane om det store tapet til selskapet i USA.

