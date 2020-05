Noreg sluttar seg til avtale om fiske i Polhavet

innenriks

Avtalen skal òg fremje forsking i området, skriv Nærings- og fiskeridepartementet.

Stortinget ratifiserte avtalen 31. mars, og dermed kan Noreg no slutte seg til avtalen. Han dreier seg om eit internasjonalt område midt i Polhavet, der det no er is store delar av året og dermed blir det ikkje drive fiske. Om isdekket blir redusert framover, er det moglegheit for at dette endrar seg.

– Avtalen er ein viktig del i det globale rammeverket for korleis vi skal forvalte fiskeria. Med denne avtalen får vi på plass eit føre-var-tiltak før fiske er aktuelt. Slik unngår vi dei problema vi kjenner frå andre internasjonale havområde der uregulert fiske har etablert seg, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

