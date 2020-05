innenriks

– Eg vil hald fram arbeidet og engasjementet mitt for Arbeidarpartiet og fagrørsla også i åra som kjem. Målet er at det norske samfunnet òg i framtida skal vere prega av den samfunnsforståinga arbeidarrørsla byggjer på, og at Jonas Gahr Støre blir Noregs nye statsminister neste haust, seier han i ei pressemelding.

Kolberg har mellom anna vore leiar av kontroll- og konstitusjonskomiteen og nestleiar i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.

Han er i dag medlem av utanriks- og forsvarskomiteen.

