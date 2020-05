Koronasmitta optikar hadde nærkontakt med kundar

innenriks

Smitten vart påvist 16. mai, opplyser driftsdirektør Olav Torgersen i Synsam-kjeda til Adresseavisen.

Alle kundar som har hatt timeavtalar med optikaren dei siste ti dagane før smitten vart påvist, er varsla. Dette vart gjort før 17. mai.

– Det var svært viktig å få varsla før 17. mai for å unngå vidare smitte om nokon av kundane har vorte smitta, seier Torgersen.

No håpar Synsam at butikken, som ligg på Solsiden, kan opne att denne veka. Regionsjef Siv Hege Austli fortel at heile butikken skal vaskast ned, og at dei tek sikte på å opne med eit anna team enn dei fem tilsette som no er i karantene.

(©NPK)