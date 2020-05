Helsedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for heimekontor

innenriks

Heimekontor er eit viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personar både på arbeidsplassen og på reisa til og frå ved bruk av offentleg transport, skriv Helsedirektoratet.

Dei har òg laga ei liste med vurderingspunkt for bruk av heimekontor.

Der heiter det mellom anna at heimekontor berre bør nyttast der verksemda kan halde oppe eit kvalitetsmessig godt tilbod ved hjelp av digitale løysingar. Arbeidsgivar bør òg ta omsyn til behovet til dei tilsette for å reise med offentleg transport og vurdere om det kan tilbydast alternativ transport som til dømes syklar eller auke talet på parkeringsplassar.

Det bør vurderast heimekontor for tilsette i risikogrupper, dei som har milde symptom eller er i karantene, heiter det òg.

Helseminister Bent Høie (H) sa på pressekonferansen til regjeringa måndag at han har forståing for at folk er lei heimekontor, men understreka at dette framleis er eit viktig tiltak for å redusere kontakt mellom menneske.

(©NPK)