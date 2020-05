innenriks

Finansminister Bruno Le Maire opplyser at pakken skal bidra til auka bilsal og at bransjen går over til ein meir berekraftig modell. Det inneber støtte til kjøp av elbilar og bilar med lågt C02-utslepp.

– Vi må bruke denne krisa til å få fart på det grøne skiftet og oppmuntre franskmenn til å kjøpe bilar som framleis er for dyre for dei i dag, seier Le Maire til France Info.

Pakken blir kunngjord innan 15 dagar. I april var bilsalet i Frankrike 89 prosent lågare enn same månad i fjor.

