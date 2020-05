FN åtvarar mot biedød – markerer verdsbiedagen

innenriks

Onsdag blir verdsdagen for biene markert for å rette søkjelyset mot å redde dei summande, pollinerande og ikkje minst honningproduserande insekta som vi menneske er så avhengige av.

Det er tredje gong FN markerer biedagen, etter at det i ei årrekkje har vore ropt varsku om omfattande død blant bier og andre pollinatorar. For som kjent vil mykje av produksjonen i verda av frukt og grønt og delar av økosystemet falle saman utan biene. Ifølgje FN er 35 prosent av alle pollinatorar som bier og sommarfuglar no utryddingstruga.

Kritisk for villbier

Biene kan grovt sett delast i to kategoriar – villbier og «tamme» honningbier. Medan sistnemnde ikkje har det så verst, i alle fall i Noreg, er situasjonen langt meir kritisk for villbiene.

Forsking frå FN og International Union for Conservation of Nature viser at særleg intensivt landbruk, utbreidd bruk av plantevernmiddel, virus og ureining trugar biepopulasjonen.

– Eg er uroa. Men no skjer det faktisk noko, og det er jo ei enorm interesse for dette no. Så eg er litt forhåpningsfull òg, seier insektforskar Markus Sydenhamn ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) til NTB.

Rundt år 2000 byrja biebestanden i USA og Europa å falle kraftig, noko som vart sett i samanheng med bruken av visse typar plantevernmiddel i landbruket. I 2013 vedtok EU å forby bruk av fleire av desse stoffa.

Tolegrense

Men også andre forhold spelar inn. I fjor førte ustadige vêrforhold til eit svart år for europeiske honningprodusentar, som skuffa måtte konstatere at fjorårets produksjon av det søte gullet var tidenes lågaste.

Sydenhamn peikar særleg på industrialiseringa av landbruket, med stadig større åkrar med færre grøntkorridorar imellom, som ein viktig grunn til at biene forsvinn. I tillegg gror store areal av gamal slåttemark att – og med det forsvinn maten til biene.

– Den største trugselen mot biene er endringane av kulturlandskapet. Her er det ein særs tydeleg samanheng. Biene har ei tolegrense for kor lite habitat dei kan overleve med. Her har vi framleis ein lang veg å gå, konstaterer han.

Av dei drygt 200 ulike bieartene i Noreg er rundt ein tredel vurdert som utryddingstruga, ifølgje NINA-forskaren.

– Biehotell hjelper

Men samtidig har aukande merksemd rundt biene dei siste åra gitt positive resultat.

– Det har kome på plass ei rekkje tiltak, både internasjonalt og i Noreg. Til dømes er det planta blomsterenger i grøftekantar og langs åkrar. Forsking frå utlandet viser at dette kan ha god verknad, seier Sydenhamn.

Kollegaen hans, Arnstein Staverløkk ved NINA, peikar på at dei siste åra har det vorte populært å lage biehotell og å plante ut blomstrar som biene liker.

– Vi trur det har hjelpt litt. Så det må folk berre halde fram med, seier han.

Også byplanleggjarar vorte flinkare til å leggje til rette for insekt, påpeikar Staverløkk, som nemner kyrkjegardar som blir gjorde om til blomsterenger, og grøftekantar som blir sådde med villblomster, som døme.

Førre veke kom ein ny rapport som viser at tilstanden for dei mest trua humlene – som også er ei bieart – i Noreg er betydeleg betre enn frykta. Det same gjeld fleire andre artar.

– Så det hjelper at det har vore fokus på dette. Vi finn lyspunkt. Men kampen er ikkje over, seier Staverløkk.

