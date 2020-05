6.000 privatistar droppar eksamen

innenriks

– Vi ønskjer ikkje å utsetje kandidatar for smittefare. Derfor har vi prøvd å redusere talet på privatistar ved å refundere eksamensavgifta for dei som melder seg av, seier fagkoordinator og leiar for privatistkontoret Ståle Dahl i Rogaland fylkeskommune.

I mars var 40.000 privatistar melde opp til totalt 58.000 skriftlege eksamenar. I tillegg kjem alle munnlege og praktiske eksamenar administrerte av fylkeskommunane. Under koronautbrotet har fleire tusen meldt seg av, slik at det no er 34.000 som er melde opp til 49.000 eksamenar, melder NRK.

