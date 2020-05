Stortingspresidenten: Ein annleis 17. mai, men like verdifull

innenriks

– Årets 17. mai blir meir stille og ettertenksam, kanskje. Men det betyr ikkje at han er mindre verdifull, sa stortingspresidenten då ho talte til elevar frå Vålerenga skule på Eidsvolls plass utanfor Stortinget søndag morgon.

Ho peika på at mange i år vil feire med berre sine næraste. Vi får eit høve til å tenkje litt meir enn vi pleier på kva vi faktisk feirar, la ho til.

Siste gong det ikkje var barnetog på 17. mai, var under andre verdskrigen.

Trøen trekte fram at det i år er 75 år sidan frigjeringa. I 1945 gjorde freden som nettopp var vunne at det vart ekstra fint å feire 17. mai, påpeika ho.

– Vi kan òg gle oss til neste 17. mai, når alle kan gå i barnetog som vanleg igjen. Vi får i alle fall lov til å feire i år, sjølv om det blir annleis, sa ho.

Trøen viste til at Grunnlova har vore fundamentet for det norske samfunnet og har gitt oss retning både i gode og mindre gode dagar.

– Det gjeld også i år, under arbeidet med å handtere koronakrisa. Grunnlova har vore rettesnora i jakta på fungerande politiske løysingar, og garantisten for at det demokratiske systemet fungerer, og alle sine rettar er intakt, sa ho.

(©NPK)