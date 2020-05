Sommarland i Bø opnar dørene i juli

innenriks

Det stadfestar direktør Rene Langeveld Sas overfor Telemarksavisa.

– Det er framleis mange detaljar som skal på plass, og vi vil etter kvart kommunisere på nettsidene våre kva tilpassingar vi gjer for at vi skal kunne ta vare på sikkerheita og smittevernet for gjester og tilsette, seier han.

Norske underhaldningsparkar har jobba saman om ein intern rettleiar for å ta vare på smittevern- og hygieneomsyn. Det dreier seg mellom anna om kor mange personar som kan opphalde seg i parken samtidig.

(©NPK)