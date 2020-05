FHI: – For tidleg å samanlikne norske og svenske dødstal

innenriks

Dei fleste forskarar er samde om at det ikkje er mogleg å evaluere koronastrategien så lenge pandemien går føre seg, skriv Svenska Dagbladet.

Men det er klart at Noreg har lukkast betydeleg betre enn Sverige med å stanse spreiinga og verne risikogrupper. Til no er 232 personar med covid-19 døde i Noreg, samanlikna med vel 3.500 i Sverige.

Mindre lokale utbrot

Frode Forland trur at Noreg framover kan få mindre, lokale utbrot ulike stader i landet som skal slåast tilbake med omfattande testing, smittesporing og isolasjon.

– Den strategien ser ut til å fungere i Sør-Korea og Singapore, seier Forland til Svenska Dagbladet.

Han seier at det å håpe på ei kontrollert spreiing, og at smitten vil avta når tilstrekkeleg mange har vortne sjuke, ville vore ein alt for farleg strategi.

Vil vente eitt år

Tidlegare statsepidemiolog i Sverige, Johan Giesecke, seier han vil vente eitt år før det er noko poeng å diskutere dødstala i ulike land. Han trur tala vil jamne seg ut, sjølv om dødstala i Sverige fram til no er sju gonger høgare enn i Noreg.

Frode Forland er samd i at ein førebels ikkje kan samanlikne dødstala, men han seier den beste strategien i dagens situasjon er å slå ned spreiinga medan ein ventar på vaksine eller behandling mot sjukdommen.

– Eg trur at vi får leve med å halde sosial avstand, at vi ikkje kan klemme kvarandre og avgrense reiser i ei god stund framover.

– Ikkje så ulikt

På spørsmål om kva Noreg kunne gjort betre svarar Forland:

– Vi fekk inn smitten på sjukeheimane, og 60 prosent av dødsfalla har skjedd der. Det å ikkje gå på skulen har òg vore krevjande for utsette barn og ungdommar.

I eit intervju med svenske Dagens Nyheter blir direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet òg spurt om forskjellane mellom Noreg og Sverige:

– Eg synest ikkje at det handlar om to heilt ulike måtar, sjølv om måten å kommunisere på og bruke lovgjevinga på skil seg nokså mykje frå kvarandre. Innhaldet i det ein har gjort, er ikkje så ulikt, bortsett frå det med skular og barnehagar. Særleg ikkje no når Noreg gjenopnar samfunnet igjen. Då liknar tiltaka i Noreg dei ein har hatt i Sverige heile tida, seier Stoltenberg.

(©NPK)