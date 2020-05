Statsministeren måtte avlyse Spania-tradisjon

innenriks

– Spania er eit land som har hatt ein kjempevanskeleg situasjon. Det ville vore fint å hjelpe, men vi hjelper dei kanskje best ved å ta vare på oss sjølve, seier Solberg til NTB etter at reiserådet frå regjeringa vart lagt fram fredag.

Dei inneber at sydenturar framleis blir uaktuelt i sommar og at råda om å ta ferien i Noreg framleis består. Sjølv om statsministeren gjerne framsnakkar Bergen som ein flott stad å leggje ferien til, kan ho òg by på nokon andre tips.

– Det er mange fine reisemål i Noreg. I Nord-Noreg har ein mange fantastiske stadar. Lofoten er veldig fint, men eg vil seie Senja. Det er litt mindre travelt, veldig flotte stadar og heilt nydeleg. Det einaste er at sjøen er litt kald alle desse stadane. Men eg har bada i 13, 5 grader i Ersfjorden på Senja, så det er fullt mogleg å finne mange fine stadar, seier Solberg.

Ho skryt òg av Helgelandskysten og heile Sunnmøre.

– Det er eigentleg ikkje vanskeleg å finne mange flotte stadar i Noreg. Og så trur eg eigentleg at det er mange no som kan tenkje seg å leige ut ei hytte ein eller annan stad, til dømes på fjellet, som er fint òg om sommaren, understrekar ho.

Sjølv har ho ikkje heilt spikra alternativ til sin tradisjonelle Spaniaferie enno.

– Vi har vurdert om vi skal finne nokon reiseruter litt lenger nordover, men det er mange flotte ting på Vestlandet òg, seier ho.

Uansett kvar du legg ferien i sommar, er beskjeden til statsministeren klar: «Ta boset med deg heim».

(©NPK)