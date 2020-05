Pubeigar Per Sandberg: Nok kontantstønad, no må avgiftene kuttast

innenriks

– No er det ikkje tida for meir kontantstønad, men for å lette på rammevilkåra, effektivisere og få ned skattar- og avgifter. I staden for å bruke hundrevis av millionar på kontantstønad, så er det kanskje tida for å fjerne arbeidsgivaravgifta, seier Per Sandberg til NTB.

Fredag opna han og kjærasten Bahareh Letnes Grand Bar i Halden, ein brun pub med pianobar, «eksotisk mat» og «masse sjel», ifølgje Sandberg. Draumen er å «bli best i Noreg på drinkar».

– Det var ein lette å kome i gang og tappe den første halvliteren, seier Sandberg.

Må få opp sysselsetjinga

Bransjen han no går inn i, har slite tungt under koronakrisa, noko som også har ført til at baropninga har vorte utsett. Frp-veteranen meiner likevel at regjeringa og Stortinget har gjort meir enn nok for å redde ei kriseramma sørvisnæring, mellom anna gjennom kontantstønadsordninga for bedrifter.

No ønskjer Sandberg meir strukturelle endringar.

– Noreg treng grep for at sysselsetjinga set fart att. Då trur eg det er mykje betre å fjerne avgifta for å ha folk tilsette, i staden for å vidareføre kontantytingar til næringslivet.

Regjeringa har allereie sett ned arbeidsgivaravgifta mellombels med fire prosentpoeng, men berre for mai og juni.

Den såkalla kontantstønadsordninga for bedrifter dekkjer inn inntektsfall som følgje av koronakrisa og skal gå til å betale faste kostnader. Sidan Grand Bar ikkje var open i fjor, fell han ikkje inn under ordninga.

Ventar prioritet

Ei anna handsrekking Sandberg meiner kunne hjelpt i staden, er forenkla regelverk. Han har nemleg vorte overraska over kor mykje ein må setje seg inn i som pubeigar.

– Det er så komplisert å kome i gang med ei lita bedrift. Eg hadde aldri trudd at det var så vrie, seier Sandberg.

Han set lita si til at Frp får løfta problemstillinga, sjølv om dei tidlegare kollegaene hans i partiet valde å forlate regjeringa.

– Eg trur Frp kjem til å få sett desse politiske utfordringane på kartet. Men først og fremst må regjeringa setje inn støyten. Med Venstre og Høgre i regjering bør små- og mellomstore bedrifter få prioritet, seier han.

Fokuserer på bardrift

Sjølv om pubeigaren ikkje nøler med å kaste seg inn i enkeltsaker, har han førebels ikkje gjort alvor av lovnader om å gjere politisk comeback.

– Eg har ikkje lagt noko på is, men akkurat no fokuserer eg på å få eit levebrød ut av baren og andre prosjekt, slår Sandberg fast.

Han vil ikkje kommentere korleis han synest Frp gjer det i opposisjon, men var tydeleg motstandar av at partiet forlét regjeringskontora. Det er han framleis.

– Det tok oss 40 år å kome i regjering og så vel vi frivillig å gå ut derfrå, seier han oppgitt.

– Er framleis Frp partiet ditt?

– Det har eg ingen kommentar til.

