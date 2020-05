innenriks

Etter fem minutts handel er hovudindeksen på Oslo Børs opp 2,5 prosent.

Oljeprisen har styrkt seg kraftig sidan børsen stengde torsdag ettermiddag. Då vart eit fat nordsjøolje handla for 30,19 dollar, medan oljen fredag morgon kostar rundt to dollar meir per fat.

Samtidig stengde Wall Street-børsane i pluss torsdag. Dow Jones steig med 1,6 prosent, S&P 500 med 1,2 prosent og Nasdaq med 0,9 prosent.

