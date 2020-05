Nybø: Utanlandske turistar kan no bookast ut av hotell og hytter

innenriks

– No opnar vi for at vi nordmenn kan reise omkring i det flotte og langstrekte landet vårt i sommar. Eg håpar mange nyttar høvet til å bli turist i eige land, ikkje minst fordi det er viktig for at denne næringa skal overleve, sa næringsministeren.

– Det blir kanskje ikkje heilt det same som ein all-inclusive-ferie i Syden, men det kan bli endå betre enn ein sånn ferie du kanskje hadde planlagt i utgangspunktet, sa ho vidare.

Reiselivsnæringa førebur seg no på å ta imot besøk på ein trygg måte. Folkehelseinstituttet har laga ein mal som ulike bransjar, verksemder, tenester og organisasjonar kan ta utgangspunkt i ved utarbeiding av eigne smittevernrutinar.

