Ny ulvestrid på Stortinget – Frp går til Sp og Ap

– Regjeringspartia har sagt det ikkje er grunnlag for å finne ei heilskapleg løysing med oss. Derfor tek eg kontakt med både Sp og Ap for å prøve å finne fleirtal for ei tydeleg retning for ulvepolitikken, seier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Han seier det var nære på å bli semje med både regjeringspartia og Senterpartiet og Arbeidarpartiet

– Eg tykkjer det er skuffande at regjeringspartia vel vekk å aktivt bidra til eit fleirtal, når det er openbert at det er det som må til for å dempe konfliktane i ulvepolitikken, seier Dale.

Færre regionar og bestandsmål

Han seier både forslaget om uavhengig rovviltklagenemnd og færre rovdyrregionar vart vanskelege. Frp ønskte òg å fastsetje bestandsmålet som eit tak.

Ap har fremja eit liknande forslag om lovendringar som skal klargjere at bestandsmålet skal forståast som eit maksimumsmål, det vil seie at det skal bli lågare terskel for å felle ulv når det er tilstrekkeleg mange nye ulvekull i året. Sp støttar dette.

– Regjeringa strekte seg langt for å finne saman med Frp, men dessverre er den politiske avstanden for stor på enkelte av punkta til at vi klarer å bli samde om ein heilskapleg pakke. Vi kjem likevel til å søkje felles løysingar om enkeltvedtak som søkjar å dempe konfliktane på rovdyrfeltet når vi behandlar saka i Stortinget, seier Høgres Lene Westgaard-Halle.

Senterpartiet er klare

Senterpartiet er klare for å danne fleirtal saman med Frp og Ap. – No ser det ut som det endeleg blir reelle endringar i rovdyrpolitikken, seier Sandra Borch, som sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Både forslaget om uavhengig klagenemnd og færre og større rovviltregionar har møtt motbør frå bondeorganisasjonane og mange kommunar.

Kritikarane meiner at det blir mindre lokal innverknad på forvaltninga, dersom rovviltregionane blir større.

Ulveforkjemparar er likevel positive til forslaga om ei uavhengig klagenemnd og større rovviltregionar.