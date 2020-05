Mæland held fram grensedialog med naboland om to veker

innenriks

I møtet informerte alle landa om sitt eige arbeid for å avgrense smitten av covid-19. På dagsordenen stod òg ei eventuell avvikling av avgrensingane på fritidsreiser mellom dei nordiske landa.

– Vi vil halde fram dialogen for å sjå på moglegheitene for å opne opp for trafikk mellom dei nordiske landa ytterlegare, og var samde om å halde fram dialogen med eit nytt møte om to veker, seier justisministeren i ei pressemelding.

Ho opplyser at møtet var nyttig, og at det er viktig med dialog mellom dei nordiske landa i ein situasjon som denne.

(©NPK)