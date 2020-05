Helsefagarbeidarar manglar koronaopplæring

innenriks

– Det kan verke som det har vore veldig tilfeldig opplæring og ulike råd om korleis ein skal oppføre seg. Det skaper uvisse, seier leiar for yrkesorganisasjonen for helsesekretærar i Delta, Gro Bengtson, til VG.

Undersøkinga er gjort i april og mai blant 1.087 helsesekretærar og 618 helsefagarbeidarar organiserte i Delta.

53,9 prosent av dei spurde svarte nei på spørsmålet om arbeidsplassen har hatt eiga opplæring i samband med koronautbrotet.

I same undersøking kjem det òg fram at helsearbeidarane var redde for smitte på jobb.

