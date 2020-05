Helse sør-aust kjøper 1.000 nødrespiratorar

innenriks

Laerdal Servi Ventilator skal «kunne brukes som nød-ventilator til å gi kontrollert ventilasjon av sederte pasienter med respirasjonssvikt under covid-19-pandemien», heiter det i kontrakten, som blir omtala av ABC Nyheter.

Då statsminister Erna Solberg (H) i slutten av mars kunngjorde at ein skulle kjøpe inn slike respiratorar, repliserte Sjukepleiarforbundet med å spørje om det var snakk om ein tidleg aprilspøk. Fleire fagmiljø ytra skepsis til at dei kunne brukast på norske intensivavdelingar. Legeforeininga kalla dei ueigna til behandling av koronapasientar.

– Nødrespiratorane er berre eigna til bruk i absolutte nødsfall. Det vil vere eit alternativ til at det sit ein ukunnig person og handventilerer med den same bagen. Han gir grunnleggjande kontroll over trykk og volum i lungene, men eit alternativ til ein moderne respirator er det ikkje, sa overlege Kristian Strand ved intensivavdelinga ved Stavanger universitetssjukehus til ABC Nyheter.

