Geir A. Mo har vorte president i Kongelig Norsk Automobilklub

– Geir A. Mo har erfaring og tyngd på samferdselsfeltet, noko vi er sikre på at vil styrkje KNA og gjere oss betre rusta til å kjempe for saka til bilfolket, seier generalsekretær Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) i ei pressemelding.

Mo starta i jobben torsdag denne veka, og kom frå stillinga som direktør i Norges Lastebileier-forbund der han har vore sidan 2012. Før det var han generalsekretær i Frp.

KNA er den første bilorganisasjonen i Noreg og har 31.000 medlemmer.

– Eg gleder meg til å ta fatt på oppgåva. KNA har sidan 1907 vore ein av dei mest sentrale aktørane i landet og pådrivarar i norsk samferdsels- og trafikkpolitikk. Like lenge har organisasjonen hatt det overordna ansvaret for all bilsport i Noreg, seier Mo.

